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Пограничники задержали одного из участников массовых беспорядков в Харькове в 2014 году

Пограничники задержали одного из участников массовых беспорядков в Харькове в 2014 году

Киев • УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. При попытке попасть в Россию, пограничники задержали мужчину, который более двух лет отбывал наказание за организацию массовых беспорядков в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали сторонника "русского мира", который пытался добраться в Россию. Как выяснилось, незадолго до этого суд освободил его под залог.

"Пограничный наряд Харьковского отряда обнаружил мужчину, который двигался в сторону границы, вчера вечером около 21:00. Пограничники немедленно отправились на задержание. Неизвестного остановили за несколько десятков метров от госграницы по направлению российского населенного пункта Журавлевка", - сказано в сообщении.

При себе мужчина имел справку об освобождении. Оказалось, что на протяжении более двух лет он отбывал наказание в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы за организацию массовых беспорядков, откуда только вчера был освобожден по постановлению Киевского районного суда Харькова. При этом освободили его после уплаты залога в размере более 200 тысяч гривен.

После чего бывший антимайдановец сразу решил бежать в Россию. По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции и другие правоохранительные органы. После проведения процессуальных мероприятий задержанный будет передан в Дергачевский райсуд Харьковской области.

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