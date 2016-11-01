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Прикордонники затримали одного з учасників масових заворушень у Харкові в 2014 році

Прикордонники затримали одного з учасників масових заворушень у Харкові в 2014 році

Київ • УНН

 • 10040 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. При спробі дістатися до Росії, прикордонники затримали чоловіка, який більше двох років відбував покарання за організацію масових заворушень у Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали прихильника “русского мира”, який намагався дістатися в Росію. Як з’ясувалося, незадовго до цього суд звільнив його під заставу.

"Прикордонний наряд Харківського загону виявив особу, яка рухалася у бік кордону, вчора ввечері близько 21-ї години. Прикордонники негайно вирушили на затримання. Невідомого зупинили за кілька десятків метрів від держрубежу на напрямку російського населеного пункту Журавлівка", - сказано в повідомленні.

При собі чоловік мав довідку про звільнення. Виявилося, що впродовж більше двохроків він відбував покарання в установах Державної кримінально-виконавчої служби за організацію масових заворушень, звідки лише вчора був звільнений по ухвалі Київського районного суду м.Харкова. При цьому звільнили його при сплаті застави у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Після чого колишній антимайданівець відразу вирішив тікати до Росії. По даному факту повідомлено співробітників Нацполіції та інших правоохоронних органів. Після проведення процесуальних заходів затриманого буде передано до Дергачівського райсуду Харківської області.

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