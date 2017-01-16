Пограничники задержали в Житомирской области шестерых сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Житомирской области правоохранители задержали шестерых сталкеров, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, вечером пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили шестерых граждан Украины, которые направлялись к заградительному забору тыловой границы зоны отчуждения. Правонарушителями оказались жители города. Они пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на граждан оформлены административные документы.