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Прикордонники затримали на Житомирщині шістьох сталкерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Житомирщині правоохоронці затримали шістьох сталкерів, які намагалися потрапити до Чорнобильської зони. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, ввечері прикордонники відділу “Млачівка” Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили шістьох громадян України, які прямували до загороджувального паркану тилової межі зони відчуження. Правопорушниками виявились жителі міста Київ. Вони пішки намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Наразі, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на громадян оформлені адміністративні документи.

Українські Національні Новини

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