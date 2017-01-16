Прикордонники затримали на Житомирщині шістьох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Житомирщині правоохоронці затримали шістьох сталкерів, які намагалися потрапити до Чорнобильської зони. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, ввечері прикордонники відділу “Млачівка” Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили шістьох громадян України, які прямували до загороджувального паркану тилової межі зони відчуження. Правопорушниками виявились жителі міста Київ. Вони пішки намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.
Наразі, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на громадян оформлені адміністративні документи.