Пограничники задержали иностранцев, которых разыскивал Интерпол

Так, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" обнаружили граждан Польши и России, которых разыскивал Интерпол. Оба мужчины направлялись в Украину. Как выяснилось, правоохранительные органы Германии разыскивали поляка за кражу, а россиянина за мошенничество и подделку документов. При этом, чтобы избежать ответственности, гражданин РФ использовал несколько разных фамилий и установочных данных.

А в пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда задержали автомобиль "Опель" польской регистрации, за рулем которого был наш соотечественник. В ходе проверки установлено, что автомобиль, на котором он ехал, похитили на территории Украины в январе этого года.

Как сообщал УНН, пограничники не допустили перевозку 9 кг серебра в РФ.