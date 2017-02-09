Прикордонники затримали іноземців, яких розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прикордонники виявили двох іноземців та автомобіль, які розшукувались Інтерполом. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” в аеропорту “Бориспіль” виявили громадян Польщі та Росії, яких розшукував Інтерпол. Обоє чоловіків прямували в Україну. Як з’ясувалось, правоохоронні органи Німеччини розшукували поляка за крадіжку, а росіянина за шахрайство і підробку документів. При цьому, аби уникнути відповідальності, громадянин РФ використовував декілька різних прізвищ та установчих даних.
А в пункті пропуску “Устилуг” прикордонники Львівського загону затримали автомобіль “Опель” польської реєстрації, за кермом якого був наш співвітчизник. В ході перевірки встановлено, що автівку, якою він їхав, викрали на території України в січні цього року.
Як повідомляв УНН, прикордонники не допустили перевезення 9 кг срібла до РФ.