Пограничники задержали автомобиль, который пытался незаконно провезти мясо на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За сутки военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы обнаружили 2 автомобиля, которыми на неподконтрольную территорию перевозили товары и скрытые средства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили пограничники, товары пытались провезти через контрольный пункты «Марьинка». Автомобиль перевозил груз мясной продукции.
Автомобиль с грузом передан взаимодействующим подразделениям для принятия правового решения.
Напомним, на выезд до неконтролируемой территории через КПВВ "Майорское" проследовали два грузовика с гуманитарным грузом .