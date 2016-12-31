Пограничники задержали автомобиль, который пытался незаконно провезти мясо на оккупированный Донбасс

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. За сутки военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы обнаружили 2 автомобиля, которыми на неподконтрольную территорию перевозили товары и скрытые средства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили пограничники, товары пытались провезти через контрольный пункты «Марьинка». Автомобиль перевозил груз мясной продукции.

Автомобиль с грузом передан взаимодействующим подразделениям для принятия правового решения.

Напомним, на выезд до неконтролируемой территории через КПВВ "Майорское" проследовали два грузовика с гуманитарным грузом .

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