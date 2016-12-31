Прикордонники затримали автівку, що намагалась незаконно провезти м'ясо на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За добу військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби виявили 2 автомобілі, якими на непідконтрольну територію перевозили товари та приховані кошти, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, товари намагались провезти через контрольний пункти «Мар’їнка». Автівка перевозила вантаж м'ясної продукції.
Автомобіль з вантажем переданий взаємодіючим підрозділам для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, на виїзд до неконтрольованої території через КПВВ “Майорське” прослідували дві вантажівки з гуманітарним вантажем.