Прикордонники затримали автівку, що намагалась незаконно провезти м'ясо на окупований Донбас

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. За добу військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби виявили 2 автомобілі, якими на непідконтрольну територію перевозили товари та приховані кошти, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як повідомили прикордонники, товари намагались провезти через контрольний пункти «Мар’їнка». Автівка перевозила вантаж м'ясної продукції.

Автомобіль з вантажем переданий взаємодіючим підрозділам для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, на виїзд до неконтрольованої території через КПВВ “Майорське” прослідували дві вантажівки з гуманітарним вантажем.

Українські Національні Новини

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