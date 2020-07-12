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Пограничники обнаружили в грузовике более двух килограммов янтаря среди личных вещей

Пограничники обнаружили в грузовике более двух килограммов янтаря среди личных вещей

Киев  •  УНН

 • 11104 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Пограничники пункта пропуска "Ягодин" обнаружили тайник с более 2 кг янтаря среди личных вещей в кабине грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера, в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с военнослужащими спецподразделения "ДОЗОР" и сотрудниками таможни обнаружили тайник с более чем 2 килограммами янтаря. Грузовик марки Scania под управлением гражданина Украины прибыла в пункт пропуска на полосу движения "красный коридор". Но несмотря на соответствие документов правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр транспортного средства. В конце концов в кабине автомобиля, среди личных вещей обнаружили камни желтого цвета общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники направили в Нацполиции письменное сообщение по ст. 240-1 УК "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря".

"Оперативная группа прибыла в пункт пропуска за считанные минуты. Камни передали на экспертизу, а водитель грузовика в сопровождении полиции покинул пределы пункта пропуска для проведения дальнейших следственных действий", - указано в сообщении.

Напомним, в Житомирской области в доход государства конфисковали нелегального янтаря более чем 12,5 млн гривен.

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