Пограничники обнаружили в грузовике более двух килограммов янтаря среди личных вещей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Пограничники пункта пропуска "Ягодин" обнаружили тайник с более 2 кг янтаря среди личных вещей в кабине грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера, в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с военнослужащими спецподразделения "ДОЗОР" и сотрудниками таможни обнаружили тайник с более чем 2 килограммами янтаря. Грузовик марки Scania под управлением гражданина Украины прибыла в пункт пропуска на полосу движения "красный коридор". Но несмотря на соответствие документов правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр транспортного средства. В конце концов в кабине автомобиля, среди личных вещей обнаружили камни желтого цвета общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники направили в Нацполиции письменное сообщение по ст. 240-1 УК "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря".
"Оперативная группа прибыла в пункт пропуска за считанные минуты. Камни передали на экспертизу, а водитель грузовика в сопровождении полиции покинул пределы пункта пропуска для проведения дальнейших следственных действий", - указано в сообщении.
Напомним, в Житомирской области в доход государства конфисковали нелегального янтаря более чем 12,5 млн гривен.