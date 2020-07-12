Прикордонники виявили в вантажівці понад два кілограми бурштину серед особистих речей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Прикордонники пункту пропуску “Ягодин” виявили схованку з понад 2 кг бурштину серед особистих речей в кабіні вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Вчора, в пункті пропуску “Ягодин”, прикордонники Луцького загону, спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу “ДОЗОР” та співробітниками митниці виявили схованку з більш ніж 2 кілограмами бурштину. Вантажівка марки Scania під керуванням громадянина України прибула у пункт пропуску на смугу руху “червоний коридор”. Та попри відповідність документів правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд транспортного засобу. Зрештою в кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили каміння жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники надіслали до Нацполіції письмове повідомлення за ознаками ст. 240-1 ККУ “Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину”.
“Оперативна група прибула у пункт пропуску за лічені хвилини. Каміння передали на експертизу, а водій вантажівки у супроводі поліції залишив межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій”,- вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині у дохід держави конфіскували нелегального бурштину на понад 12,5 млн гривень.