Пограничники вывели из строя вражеский пункт наблюдения "Муром-П"
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Украинские военные уничтожили комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" на Слобожанском направлении. Об этом сообщил и выложил видео командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады "Vidar" при содействии 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования "стальной границы" вывели из строя вражеский УАЗ "Буханка".
Кроме этого был уничтожен автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" на Слобожанском направлении.
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