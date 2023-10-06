Прикордонники вивели з ладу ворожий пункт спостереження "Муром-П"

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Зазначається, що підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" за сприяння 2-ої прикордонної комендатури швидкого реагування "Сталевого Кордону" вивели з ладу ворожий УАЗ "Буханка".

Окрім цього було знищено автономний мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку.

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