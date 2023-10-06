Прикордонники вивели з ладу ворожий пункт спостереження "Муром-П"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українські військові знищили комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку. Про це повідомив та виклав відео командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" за сприяння 2-ої прикордонної комендатури швидкого реагування "Сталевого Кордону" вивели з ладу ворожий УАЗ "Буханка".
Окрім цього було знищено автономний мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку.
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