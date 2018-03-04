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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67100 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70062 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105175 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 98795 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104232 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Пограничники РФ заявили об очередях грузовиков на въезд в Украину из-за снега

Пограничники РФ заявили об очередях грузовиков на въезд в Украину из-за снега

Киев  •  УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В России заявили, что из-за сильных снегопадов на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы РФ.

Грузовые авто стоят на пункте пропуска “Троеюбортне” Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 “Москва-Киев”.

В России заявили, что украинская сторона вечером 3 марта приостановила пропуск грузового транспорта из-за снега. Так, на границе на выезд из России стояли более 250 грузовиков.

Управление МЧС Брянской области, на границе работает мобильный пункт обогрева для водителей.

Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта увеличивают время пропуска граждан.

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