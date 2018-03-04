Пограничники РФ заявили об очередях грузовиков на въезд в Украину из-за снега

Грузовые авто стоят на пункте пропуска “Троеюбортне” Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 “Москва-Киев”.

В России заявили, что украинская сторона вечером 3 марта приостановила пропуск грузового транспорта из-за снега. Так, на границе на выезд из России стояли более 250 грузовиков.

Управление МЧС Брянской области, на границе работает мобильный пункт обогрева для водителей.

Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта увеличивают время пропуска граждан.