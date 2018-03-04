Пограничники РФ заявили об очередях грузовиков на въезд в Украину из-за снега
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В России заявили, что из-за сильных снегопадов на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы РФ.
Грузовые авто стоят на пункте пропуска “Троеюбортне” Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 “Москва-Киев”.
В России заявили, что украинская сторона вечером 3 марта приостановила пропуск грузового транспорта из-за снега. Так, на границе на выезд из России стояли более 250 грузовиков.
Управление МЧС Брянской области, на границе работает мобильный пункт обогрева для водителей.
Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта увеличивают время пропуска граждан.