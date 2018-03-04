Прикордонники РФ заявили про черги вантажівок на в’їзд до України через сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Росії заявили, що через сильні снігопади на кордоні з Україною утворилися черги з вантажівок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне митне управління Федеральної митної служби РФ.
Вантажні авто стоять на пункті пропуску “Троєюбортне” Брянської митниці, розташованому на трасі М-3 “Москва-Київ”.
У Росії заявили, що українська сторона увечері 3 березня призупинила пропуск вантажного транспорту через сніг. Так, на кордоні на виїзд з Росії стояли понад 250 вантажівок.
Управління МНС Брянської області, на кордоні працює мобільний пункт обігріву для водіїв.
Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування з 1 березня збільшують час пропуску громадян.