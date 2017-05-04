Пограничники не пропустили в Украину байкера из России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники не пропустили в Украину байкера из России, не смог подтвердить цели своей поездки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, 3 мая, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину.
Из объяснений мужчины, который двигался на въезд мотоциклом SUZUKI, он якобы направлялся к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адреса проживания указать не смог.
При осмотре личных вещей у россиянина также было обнаружено камуфлированную одежду без опознавательных знаков и другие вещи.
По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе этом гражданину в пересечении государственной границы Украины.
Напомним, по словам помощника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна, пограничники отслеживают движение "Ночных волков", которые могут попытаться въехать в Украину.