Прикордонники не пропустили в Україну байкера з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У пункті пропуску "Нові Яриловичі" прикордонники не пропустили в Україну байкера з Росії, який не зміг підтвердити мети своєї поїздки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора, 3 травня, в пункті пропуску “Нові Яриловичі” прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мети своєї поїздки в Україну.
З пояснень чоловіка, який рухався на в’їзд мотоциклом SUZUKI, він нібито прямував до товариша в Івано-Франківськ, однак його прізвища та адреси проживання вказати не зміг.
При огляді особистих речей у росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та інші речі.
За результатами перевірки прикордонники прийняли рішення про відмову цьому громадянину в перетині державного кордону України.
Нагадаємо, за словами помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна, прикордонники відстежують рух "Нічних вовків", які можуть спробувати в'їхати до України.