Пограничники напомнили правила пересечения границы в период пандемии COVID-19

"Согласно правилам уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечением COVID-19. Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены Постановлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также решением правительства определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции - это лица, которые пересекают государственную границу и прибывающих из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19 (исключение составляют отдельные категории граждан). Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дій вдома", а в случае невозможности его применения - выбыть на обсервацию.

Так, самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

"Вместе с тем, обращаем особое внимание, что правило прекращения самоизоляции лица не касается порядка пересечения государственной границы. То есть, при пересечении границы установления и активация мобильного приложения "Дій вдома" является обязательным, а воспользоваться результатами ПЦР-теста, сделанного, в том числе не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы, с целью прекращения самоизоляции, можно уже после пересечения границы", - добавляется в сообщении.

Кроме того, на территории Украины на период действия карантина запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

Сообщается, что постановление вносит изменения и в правительственных постановлений № 815 и № 367, определяющие пересечение линии разграничения на востоке страны и админмежах с временно оккупированным Крымом. А именно - в период действия карантина и до момента внесения Кабмином отдельных изменений или решений - лица, выезжающие с временно оккупированных территорий Украины - не подпадают под самоизоляцию и им не нужно устанавливать приложение "Дій вдома".

"В то же время, обращаем внимание, что по решению командующего ООС установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц через линию разграничения. В частности, граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО), которые следуют из временно оккупированной территории, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или наблюдения", - заключается в сообщении.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, установлены дополнительные ограничения пропуска через линию разграничения, в частности, иностранцы и лица без гражданства должны иметь полис страхования.