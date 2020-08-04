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Прикордонники нагадали правила перетину кордону у період пандемії COVID-19

Прикордонники нагадали правила перетину кордону у період пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Держприкордонслужбі нагадали правила в’їзду в Україну та проходження самоізоляції в період пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Відповідно до правил уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікуванням COVID-19. Така вимога не стосується окремих категорій іноземців, які чітко визначені Постановою”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що також рішенням Уряду визначено категорію осіб, які обов’язково підлягають самоізоляції — це особи, які перетинають державний кордон та прибувають з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19 (виключення становлять окремі категорії громадян). Такі подорожуючі зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток “Дій вдома”, а у разі неможливості його застосування — вибути на обсервацію.

Так, самоізоляція чи обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетинання державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетинання.

“Водночас, звертаємо особливу увагу, що правило припинення самоізоляції особи не стосується порядку перетинання державного кордону. Тобто, під час перетинання кордону встановлення та активація мобільного додатку „Дій вдома“ є обов’язковим, а скористатися результатами ПЛР-тесту, зробленого, у тому числі не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетинання кордону, з метою припинення самоізоляції, можна вже після перетину кордону”, — додається у повідомленні.

Крім того, на території України на період дії карантину забороняється перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

Повідомляється, що постанова вносить зміни і до урядових постанов № 815 та № 367, що визначають перетин лінії розмежування на сході країни та адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. А саме — у період дії карантину та до моменту внесення Кабміном окремих змін чи рішень — особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України — не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток “Дій вдома”.

“В той же час, звертаємо увагу, що за рішенням Командувача ООС встановлені додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб через лінію розмежування. Зокрема, громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО), які слідують з тимчасово окупованої території, будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу „Дій вдома“, або обсервації”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, встановлені додаткові обмеження пропуску через лінію розмежування, зокрема, іноземці та особи без громадянства повинні мати поліс страхування

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