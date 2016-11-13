Пограничники в Одесской области обнаружили янтарь в грузовике, который следовал на теплоход
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пограничники Одесского отряда обнаружили янтарь в грузовике, который следовал на теплоход для выезда из Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Во время мероприятий контроля сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили камни янтаря в грузовом автомобиле, который прибыл в пункт пропуска "Ильичевский-рп" на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, управлял грузовиком "Вольво" турецкой регистрации гражданин Турции.
"Во время проведения углубленного осмотра транспортного средства, которое направлялось на один из теплоходов, пограничники обнаружили 16 камней разных размеров и форм необработанного янтаря. Камни находились в кабине водителя автомобиля", - сообщили пограничники.
Янтарь общим весом около 500 граммов изъяли и передали сотрудникам ГФС.