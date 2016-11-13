Прикордонники на Одещині виявили бурштин у вантажівці, яка прямувала на теплохід
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прикордонники Одеського загону виявили бурштин у вантажівці, яка прямувала на теплохід для виїзду з України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Під час заходів контролю співробітники Державної прикордонної служби виявили каміння бурштину у вантажному автомобілі, який прибув у пункті пропуску „Іллічівський-рп“ на виїзд з України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, керував вантажівкою “Вольво” турецької реєстрації громадянин Туреччини.
“Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу, який прямував на один із теплоходів, прикордонники виявили 16 камінців різних розмірів та форм необробленого бурштину. Каміння знаходилось в кабіні водія автомобіля”, — повідомили прикордонники.
Наразі бурштин загальною вагою близько 500 грамів вилучено та передано співробітникам ДФС.