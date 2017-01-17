Пограничники должны быть готовы взять под контроль российско-украинскую границу в 2017 году - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Государственная пограничная служба Украины должна быть готова взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе в этом году. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время коллегии Госпогранслужбы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует слова А.Авакова пресс-служба МВД.
По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.
"Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса", - отметил глава МВД.
А.Аваков подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.