Прикордонники мають бути готовими взяти під контроль українсько-російський кордон у 2017 році - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Державна прикордонна служба України має бути готовою взяти під контроль українсько-російський кордон на Донбасі у цьому році. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час колегії Держприкордонслужби, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"У 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму. Цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники", - цитує слова А.Авакова прес-служба МВС.
За його словами, ключовим завданням прикордонників на цей рік є повна готовність до взяття державного кордону під контроль.
"Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам невдовзі доведеться зіштовхнутись, і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волі до забезпечення цього процесу", - зазначив очільник МВС.
А.Аваков підкреслив, що це не буде довгострокова місія, адже після розробки плану і встановлення задачі протягом двох тижнів необхідно буде забезпечити контроль над державним кордоном.