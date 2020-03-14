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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102828 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 105582 просмотра

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Пограничника уличили в вымогательстве взятки за содействие в контрабанде табака в Венгрию

Пограничника уличили в вымогательстве взятки за содействие в контрабанде табака в Венгрию

Киев  •  УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы “Тиса” Госпогранслужбы Украины задержали за вымогательство и получение взятки за содействие в контрабанде табака в Венгрию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГБР.

Так, ГБР задержало инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы “Тиса” Госпогранслужбы Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

“По предварительной информации, инспектор пограничного контроля требовал 800 долларов США от гражданина за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины. За деньги он обещал сообщать о времени и месте расположения пограничных нарядов на границе с Венгрией”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничника задержали во время получения им части неправомерной выгоды в сумме 650 долларов США в порядке статьи 208 Уголовного процесуальнго кодекса Украины.

“Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении”, — отмечается в сообщении.

Напомним, пограничника задержали через взятку за беспрепятственное рыболовство в Азовском море.

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