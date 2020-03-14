Пограничника уличили в вымогательстве взятки за содействие в контрабанде табака в Венгрию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы “Тиса” Госпогранслужбы Украины задержали за вымогательство и получение взятки за содействие в контрабанде табака в Венгрию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГБР.
Так, ГБР задержало инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы “Тиса” Госпогранслужбы Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
“По предварительной информации, инспектор пограничного контроля требовал 800 долларов США от гражданина за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины. За деньги он обещал сообщать о времени и месте расположения пограничных нарядов на границе с Венгрией”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что пограничника задержали во время получения им части неправомерной выгоды в сумме 650 долларов США в порядке статьи 208 Уголовного процесуальнго кодекса Украины.
“Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении”, — отмечается в сообщении.
Напомним, пограничника задержали через взятку за беспрепятственное рыболовство в Азовском море.