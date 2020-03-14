Прикордонника викрили на вимаганні хабаря за сприяння в контрабанді тютюну до Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Інспектора прикордонного контролю відділу прикордонної служби “Тиса” Держприкордонслужби України затримали через вимагання та одержання хабаря за сприяння в контрабанді тютюну до Угорщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Так, ДБР затримало інспектора прикордонного контролю відділу прикордонної служби “Тиса” Держприкордонслужби України за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
“За попередньою інформацією, інспектор прикордонного контролю вимагав 800 доларів США від громадянина за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України. За гроші він обіцяв повідомляти про час та місце розташування прикордонних нарядів на кордоні з Угорщиною”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що прикордонника затримано під час одержання ним частини неправомірної вигоди в сумі 650 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуальнго кодексу України.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, прикордонника затримали через хабар за безперешкодне рибальство в Азовському морі.