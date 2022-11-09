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Приблизительно 15 млн тонн: в Минагрополитики оценили потери экспорта агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии Украина экспортировала агропродукции примерно на 15 млн тонн меньше, чем могла бы в мирное время. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.
Детали
По данным прессслужбы Минагрополитики, на протяжении полномасштабной войны Украина экспортировала более 26 млн тонн агропродукции. Это зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы – более 5,5 млн тонн, кукурузы – более 10 млн тонн, рапса – 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн – масла и семян подсолнечника.
Цитата
"Меньше всего экспорта произошло в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом", – сказал Высоцкий.
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