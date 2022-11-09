Приблизительно 15 млн тонн: в Минагрополитики оценили потери экспорта агропродукции

Детали

По данным прессслужбы Минагрополитики, на протяжении полномасштабной войны Украина экспортировала более 26 млн тонн агропродукции. Это зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы – более 5,5 млн тонн, кукурузы – более 10 млн тонн, рапса – 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн – масла и семян подсолнечника.

Цитата

"Меньше всего экспорта произошло в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом", – сказал Высоцкий.

Напомним