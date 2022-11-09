Приблизно 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту агропродукції

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За даними пресслужби Мінагрополітики, протягом повномасштабної війни Україна експортувала понад 26 млн тонн агропродукції. Це зернові, зернобобові та олійні культури. З них пшениці – понад 5,5 млн тонн, кукурудзи – понад 10 млн тонн, ріпаку – 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн – олії та насіння соняшника.

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"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", – сказав Висоцький.

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