При тушении пожара в Харьковской области пострадали четыре спасателя

"7 августа в 12:14 в г. Волчанск Харьковской области, на территории бывшего автотранспортного предприятия, в отдельно стоящем одноэтажном гаражном здании произошло возгорание горючего в бочках", - говорится в сообщении.

Возгорание удалось локализовать в 13:35 на площади 100 кв.м, а ликвидировать - в 14:20.

Во время тушения пожара термические ожоги получили трое спасателей. Также еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом.

"Все пострадавшие госпитализированы автомобилем скорой помощи в одну из больниц г. Харькова", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Одессе горели цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны. Огонь уничтожил семь магазинов.