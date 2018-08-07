При тушении пожара в Харьковской области пострадали четыре спасателя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Пожар произошел на территории бывшего автотранспортного предприятия: горели бочки с горючим в гаражном здании. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"7 августа в 12:14 в г. Волчанск Харьковской области, на территории бывшего автотранспортного предприятия, в отдельно стоящем одноэтажном гаражном здании произошло возгорание горючего в бочках", - говорится в сообщении.
Возгорание удалось локализовать в 13:35 на площади 100 кв.м, а ликвидировать - в 14:20.
Во время тушения пожара термические ожоги получили трое спасателей. Также еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом.
"Все пострадавшие госпитализированы автомобилем скорой помощи в одну из больниц г. Харькова", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, в Одессе горели цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны. Огонь уничтожил семь магазинов.