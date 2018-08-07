При гасінні пожежі на Харківщині постраждали чотири рятувальники

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Пожежа сталася на території колишнього автотранспортного підприємства: горіли бочки з пальним у гаражній будівлі. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"7 серпня о 12:14 у м. Волчанськ Харківської області, на території колишнього автотранспортного підприємства, в окремо розташованій одноповерховій гаражній будівлі сталося загорання пального в бочках", - йдеться в повідомленні.

Займання вдалося локалізувати о 13:35 на площі 100 кв.м, а ліквідувати - о 14:20.

Під час гасіння пожежі термічні опіки отримали троє рятувальників. Також ще один пожежний-рятувальник отримав отруєння чадним газом.

"Усіх постраждалих госпіталізовано автомобілем швидкої допомоги до однієї з лікарень м. Харкова", - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі горіли квітковий магазин та поряд розташовані торговельні павільйони. Вогонь знищив сім магазинів. 

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