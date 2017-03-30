Президенты Украины и Мальты обсудили углубление экономического сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Мальта Марией-Луизой Колейро Преко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Собеседники выразили готовность интенсифицировать украинско-мальтийский политический диалог на всех уровнях. В этой связи было подтверждено приглашение Президенту Украины посетить Мальту с государственным визитом в мае этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Порошенко и президент ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию
Стороны выразили заинтересованность в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Мальтой, в частности в таких отраслях, как транспорт, сельское хозяйство, туризм и тому подобное.
Глава Украинского государства выразил убеждение, что Мальтийское председательство в Совете ЕС ознаменуется чрезвычайно важными событиями в сотрудничестве Украина-Европейский Союз: вступлением в силу Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима для граждан Украины.
Президент Украины поблагодарил руководство Мальты за хорошо организованный Конгресс Европейской народной партии. Президент Мальты отдельно отметила выступление П.Порошенко на саммите, подчеркнув важность отстаивания общих ценностей. Она также отметила, что Мальта постоянно поддерживает Украину, начиная с провозглашения независимости государства в 1991 году.