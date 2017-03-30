Президенты Украины и Мальты обсудили углубление экономического сотрудничества

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63079 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165210 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114081 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156849 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президенты Украины и Мальты обсудили углубление экономического сотрудничества

Президенты Украины и Мальты обсудили углубление экономического сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Мальта Марией-Луизой Колейро Преко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Собеседники выразили готовность интенсифицировать украинско-мальтийский политический диалог на всех уровнях. В этой связи было подтверждено приглашение Президенту Украины посетить Мальту с государственным визитом в мае этого года.

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Стороны выразили заинтересованность в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Мальтой, в частности в таких отраслях, как транспорт, сельское хозяйство, туризм и тому подобное.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что Мальтийское председательство в Совете ЕС ознаменуется чрезвычайно важными событиями в сотрудничестве Украина-Европейский Союз: вступлением в силу Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима для граждан Украины.

Президент Украины поблагодарил руководство Мальты за хорошо организованный Конгресс Европейской народной партии. Президент Мальты отдельно отметила выступление П.Порошенко на саммите, подчеркнув важность отстаивания общих ценностей. Она также отметила, что Мальта постоянно поддерживает Украину, начиная с провозглашения независимости государства в 1991 году.

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