Президенти України і Мальти обговорили поглиблення економічної співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Мальта Марією-Луїзою Колейро Прекою, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Співрозмовники висловили готовність інтенсифікувати українсько-мальтійський політичний діалог на всіх рівнях. У цьому зв’язку було підтверджено запрошення Президенту України відвідати Мальту з державним візитом у травні цього року.
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Сторони висловили зацікавленість у поглибленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Мальтою, зокрема у таких галузях, як транспорт, сільське господарство, туризм тощо.
Глава Української держави висловив переконання, що Мальтійське головування у Раді ЄС ознаменується надзвичайно важливими подіями у співробітництві Україна-Європейський Союз: набранням чинності Угоди про асоціацію та лібералізацією візового режиму для громадян України.
Президент України подякував керівництву Мальти за добре організований Конгрес Європейської народної партії. Президент Мальти окремо відзначила виступ П.Порошенка на саміті, наголосивши на важливості відстоювання спільних цінностей. Вона також зазначила, що Мальта постійно підтримує Україну, починаючи з проголошення незалежності держави у 1991 році.