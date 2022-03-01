Президенты 8 стран ЕС призывают к немедленным переговорам о членстве Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президенты восьми государств Центральной и Восточной Европы в понедельник призвали стран-членов Европейского Союза немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС и открыть переговоры о членстве в соответствии с открытым письмом, опубликованным в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.
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"Мы, президенты стран-членов ЕС: Республики, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики, Республики Словения, решительно считаем, что Украина заслуживает на немедленную перспективу вступления в ЕС", - говорится в письме.
Ранее
28 Февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
А перед тем премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.
По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн", - сообщил Шмыгаль.