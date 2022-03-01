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Президенти 8 країн ЄС закликають до негайних переговорів про членство України

Президенти 8 країн ЄС закликають до негайних переговорів про членство України

Київ • УНН

 • 123362 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президенти восьми держав Центральної та Східної Європи в понеділок закликали країн-членів Європейського Союзу негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС і відкрити переговори про членство відповідно до відкритого листа, опублікованого в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.

Цитата

«Ми, президенти країн-членів ЄС: Республіки Болгарія, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія, рішуче вважаємо, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС», – йдеться у листі.

Раніше

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

А перед тим Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Зі слів Прем'єра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після розмови з українським колегою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. "Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Шмигаль.

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