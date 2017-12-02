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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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Президента призвали разрешить Коржу приехать с концертом в Украину

Президента призвали разрешить Коржу приехать с концертом в Украину

Киев  •  УНН

 • 18053 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали разрешить белорусскому исполнителю Максиму Коржу въезд на территорию Украины для проведения концерта, передает УНН.

"В последнее время многим артистам запрещают въезд в Украину с учетом их выступления в оккупированном Крыму. Я сам из Украины и являюсь патриотом своей страны, но честно говоря не понимаю всей ситуации, когда подобные "санкции" и политика в принципе вмешиваются в искусство (в данном случае в музыку). Эти люди ничем не угрожают нашей стране или ее суверенитету, и их цель только подарить людям эмоции, путем песен и самоотдачи непосредственно на концертах. Не оставайтесь равнодушными, ведь если сможем добиться выступления одного, то сможем и других, не дадим политике ограничивать наши права и права артистов", - говорится в петиции.

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Автором петиции выступил Егор Куценко.

Петиция была размещена на сайте Президента 29 ноября 2017 года и набрала 16 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 90 дней.

Как сообщал УНН, российскому артисту Добронравову и белорусском рэперу Коржу запретили въезд в Украину.

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