Президента призвали разрешить Коржу приехать с концертом в Украину

"В последнее время многим артистам запрещают въезд в Украину с учетом их выступления в оккупированном Крыму. Я сам из Украины и являюсь патриотом своей страны, но честно говоря не понимаю всей ситуации, когда подобные "санкции" и политика в принципе вмешиваются в искусство (в данном случае в музыку). Эти люди ничем не угрожают нашей стране или ее суверенитету, и их цель только подарить людям эмоции, путем песен и самоотдачи непосредственно на концертах. Не оставайтесь равнодушными, ведь если сможем добиться выступления одного, то сможем и других, не дадим политике ограничивать наши права и права артистов", - говорится в петиции.

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Автором петиции выступил Егор Куценко.

Петиция была размещена на сайте Президента 29 ноября 2017 года и набрала 16 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 90 дней.

Как сообщал УНН, российскому артисту Добронравову и белорусском рэперу Коржу запретили въезд в Украину.