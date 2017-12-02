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Президента закликали дозволити Коржу приїхати з концертом в Україну

Президента закликали дозволити Коржу приїхати з концертом в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали дозволити білоруському виконавцю Максиму Коржу в'їзд на територію України для проведення концерту, передає УНН.

"Останнім часом багатьом артистам забороняють в'їзд в Україну з огляду на їхні виступи в окупованому Криму. Я сам з України і є патріотом своєї країни, але чесно кажучи не розумію всієї ситуації, коли подібні "санкції" і політика в принципі втручаються в мистецтво (в даному випадку в музику). Ці люди нічим не загрожують нашій державі або її суверенітету, і їх мета лише подарувати людям емоції, шляхом пісень і самовіддачі безпосередньо на концертах. Не залишайтеся байдужими, адже якщо зможемо домогтися виступу одного, то зможемо і інших, не дамо політиці обмежувати наші права і права артистів”, — йдеться у петиції.

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Автором петиції виступив Єгор Куценко.

Петиція була розміщена на сайті Президента 29 листопада 2017 року і набрала 16 голосів із 25 тис. необхідних. Збір голосів триватиме ще 90 днів.

Як повідомляв УНН, російському артисту Добронравову і білоруському реперу Коржу заборонили в’їзд в Україну.

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