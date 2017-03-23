Президента призвали дать каждому украинцу оплачиваемый выходной в день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали дать каждому гражданину Украины оплачиваемый выходной в день рождения. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Предлагаю сделать день рождения официально оплачиваемым выходным", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступил Михаил Левков.
Петиция была зарегистрирована 22 марта и сейчас набрала 20 подписей из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.
Как сообщал УНН, Президента призвали отменить запрет многоженства.