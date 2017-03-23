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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132071 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139609 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121327 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 104016 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Президента призвали дать каждому украинцу оплачиваемый выходной в день рождения

Президента призвали дать каждому украинцу оплачиваемый выходной в день рождения

Киев • УНН

 • 27760 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали дать каждому гражданину Украины оплачиваемый выходной в день рождения. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.

"Предлагаю сделать день рождения официально оплачиваемым выходным", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Михаил Левков.

Петиция была зарегистрирована 22 марта и сейчас набрала 20 подписей из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали отменить запрет многоженства.

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