Президента закликали дати кожному українцю оплачуваний вихідний на день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали дати кожному громадянину України оплачуваний вихідний на день народження. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Пропоную зробити день народження офіційно оплачуваним вихідним”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Михайло Левков.
Петиція була зареєстрована 22 березня і наразі набрала 20 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.
Як повідомляв УНН, Президента закликали скасувати заборону багатоженства.