Президент призвал международных партнеров предоставить экспертов для отбора судей в Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров как можно скорее предоставить своих экспертов для отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Вчера я проговорил с лидерами государств-членов НАТО о том, чтобы как можно быстрее нам предоставили международных экспертов, которые помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал он.
Также Президент призвал возможных кандидатов в Высший антикоррупционный суд "готовиться и не бояться".
Ранее Порошенко призвал кандидатов на судей АКС не бояться участвовать в конкурсе.