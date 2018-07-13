Президент призвал международных партнеров предоставить экспертов для отбора судей в Антикоррупционный суд

"Вчера я проговорил с лидерами государств-членов НАТО о том, чтобы как можно быстрее нам предоставили международных экспертов, которые помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал он.

Также Президент призвал возможных кандидатов в Высший антикоррупционный суд "готовиться и не бояться".

Ранее Порошенко призвал кандидатов на судей АКС не бояться участвовать в конкурсе.