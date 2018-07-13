Президент закликав міжнародних партнерів надати експертів для відбору суддів до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів якомога швидше надати своїх експертів для відбору кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду України. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Вчора я проговорив з лідерами держав-членів НАТО про те, щоб якнайшвидше нам надали міжнародних експертів, які б допомогли нам сформувати незалежний антикорупційний суд”, — сказав він.
Також Президент закликав можливих кандидатів до Вищого антикорупційного суду “готуватися і не боятися”.
Раніше Порошенко закликав кандидатів на суддів АКС не боятися брати участь у конкурсі.