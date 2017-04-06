Президент Евросовета встретится с Т.Мэй в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск прибудет в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Председатель Европейского совета Дональд Туск встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в четверг", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, 31 марта президент Европейского совета Дональд Туск отклонил призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к проведению немедленных переговоров относительно будущей торговой сделки между Брюсселем и Лондоном параллельно с выходом Соединенного Королевства с ЕС.