Президент Евросовета встретится с Т.Мэй в Лондоне

"Председатель Европейского совета Дональд Туск встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в четверг", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 31 марта президент Европейского совета Дональд Туск отклонил призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к проведению немедленных переговоров относительно будущей торговой сделки между Брюсселем и Лондоном параллельно с выходом Соединенного Королевства с ЕС.