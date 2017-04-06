Президент Євроради зустрінеться з Т.Мей в Лондоні

"Голова Європейської ради Дональд Туск зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Лондоні в четвер",- зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 31 березня президент Європейської ради Дональд Туск відхилив заклик прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей до проведення негайних переговорів щодо майбутньої торгової угоди між Брюсселем і Лондоном паралельно з виходом Сполученого Королівства з ЄС.