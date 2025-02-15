Президент: если бы помощь от союзников поступала быстро, то Украина имела бы лучшее положение

Если бы помощь от союзников поступала быстро, то Украина была бы в лучшем положении и не потеряла бы так много территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"Это была помощь, которая была нам очень нужна. Она постоянно нам предоставляется. Не все. Я понимаю, что мы не получили всего. Генерал Сырский был прав, когда он сказал, что одной из причин потерь территории... да, мы потеряли около 4 тыс. квадратных километров территории. Если бы эта помощь могла бы поступить быстро, то мы были бы в лучшем положении", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент также заявил, что россия, чтобы воевать против Украины, вытащила войска из Сирии, Африки, Кавказа, даже из некоторых частей Молдовы. Именно сейчас российский диктатор владимир путин столкнулся с нехваткой вооруженных сил.