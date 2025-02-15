Президент: якби допомога від союзників надходила швидко, то Україна мала б краще становище

Якщо б допомога від союзників надходила швидко, то Україна була б у кращому становищі і не втратила б так багато територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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"Це була допомога, яка була нам дуже потрібна. Вона постійно нам надається. Не все. Я розумію, що ми не отримали всього. Генерал Сирський мав рацію, коли він сказав, що однією з причин втрат території… так, ми втратили близько 4 тис. квадратних кілометрів території. Якщо б ця допомога могла б надійти швидко, то ми були б у кращому становищі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент також заявив, що росія, щоб воювати проти України, витягнула війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови. Саме зараз російський диктатор володимир путін зіткнувся з нестачею збройних сил.