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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123038 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182913 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147310 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138813 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117350 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107995 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Президент: якби допомога від союзників надходила швидко, то Україна мала б краще становище

Президент: якби допомога від союзників надходила швидко, то Україна мала б краще становище

Київ • УНН

 • 26037 перегляди

Президент Зеленський заявив на Мюнхенській конференції, що повільна допомога від союзників призвела до втрати територій. росія зіткнулася з нестачею військ, витягнувши їх з різних регіонів світу.

Якщо б допомога від союзників надходила швидко, то Україна була б у кращому становищі і не втратила б так багато територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Це була допомога, яка була нам дуже потрібна. Вона постійно нам надається. Не все. Я розумію, що ми не отримали всього. Генерал Сирський мав рацію, коли він сказав, що однією з причин втрат території… так, ми втратили близько 4 тис. квадратних кілометрів території. Якщо б ця допомога могла б надійти швидко, то ми були б у кращому становищі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент також заявив, що росія, щоб воювати проти України, витягнула війська з Сирії, Африки, Кавказу, навіть з деяких частин Молдови. Саме зараз російський диктатор володимир путін зіткнувся з нестачею збройних сил.

Павло Башинський

Павло Башинський

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