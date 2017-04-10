Президент вручил "Звезду Героя" родителям В.Слипака

Отмечается, что В.Слипак был отмечен посмертно за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

П.Порошенко отметил, что участок, где защищая украинскую землю нес службу В.Слипак, был важным для украинского войска, и именно благодаря его подвигу ее удалось сохранить.

"Это очень важный для Украины участок возле поселка Луганское в направлении Логвинова, когда со стороны Дебальцево на часть Вооруженных Сил Украины было совершено нападение. Как настоящий Герой он поднял наши войска в контратаку, мы закрепились на позициях. Он своей жизнью, своим героическим поступком спас десятки жизней наших солдат", - подчеркнул Президент.

По убеждению Главы государства, уникальность подвига В.Слипака не только в его мужества и преданности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и ушел добровольцем защищать страну.

"Когда у нас есть такие герои, как Василий, с таким духом, с такой силой, с такой любовью к Родине, и с таким примером жизни - мы непобедимы. Когда Украина и украинский народ состоит из таких патриотов как Василий Ярославович - мы непобедимы", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу АТО оперному певцу Василию Слипаку.