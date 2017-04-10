Президент вручив “Зірку Героя” батькам В.Сліпака

Зазначається, що В.Сліпак був відзначений посмертно за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

П.Порошенко відзначив, що ділянка, де обороняючи українську землю ніс службу В.Сліпак, була важливою для українського війська, і саме завдяки його подвигу її вдалося зберегти.

“Це надзвичайно важлива для України ділянка біля селища Луганське в напрямку Логвинового, коли з боку Дебальцевого на частину Збройних Сил України був здійснений напад. Як справжній Герой він підняв наші війська в контратаку, ми закріпилися на позиціях. Він своїм життям, своїм героїчним вчинком врятував десятки життів наших солдат”, — наголосив Президент.

На переконання Глави держави, унікальність подвигу В.Сліпака не лише у його мужності та відданості рідній землі, а й у тому, що заради захисту України він покинув комфортне життя відомого співака в Парижі і пішов добровольцем захищати країну.

“Коли у нас є такі Герої, як Василь, з таким духом, з такою силою, з такою любов’ю до Батьківщини, і з таким прикладом життя — ми є непереможні. Коли Україна і український народ складається з таких патріотів як Василь Ярославович — ми є непереможними”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому бійцю АТО оперному співаку Василю Сліпаку.