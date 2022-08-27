Президент наградил уже 27 760 наших защитников и защитниц и анонсировал особый указ

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«Я подписал указы о награждении наших воинов в Вооруженных Силах, в разведке, в Службе безопасности Украины. В общей сложности с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены уже 27 760 наших защитников и защитниц», — сказал Зеленский.

Как отметил Президент, эти указы появятся уже сегодня, 28 августа.

К тому же Глава государства анонсировал особый указ.

«Этот указ о награждении государственными наградами друзей Украины за границей, наших партнеров, наших помощников в борьбе за свободу и жизнь. Тех, чей вклад действительно весом. Тех, кому Украина всегда будет благодарна», — сказал Зеленский.

Напомним

Президент пригласил в Украину известного комика Джимми Феллона.