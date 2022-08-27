Президент відзначив вже 27 760 наших захисників і захисниць та анонсував особливий указ

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«Я підписав укази й про нагородження наших воїнів у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України. Загалом з 24 лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць», — сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, ці укази з’являться вже сьогодні, 28 серпня.

До того ж Глава держави анонсував особливий указ.

«Цей указ про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників у боротьбі за свободу та життя. Тих, чий внесок справді вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячна», — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент запросив до України відомого коміка Джиммі Феллона.