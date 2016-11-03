Президент посетит XVI Международный экономический форум во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошекнко посетит XVI Международный экономический форум во Львове. Об этом УНН передает со ссылкой на официальный сайт Форума.
В течение двух дней мероприятие посетит около 1000 участников, среди которых первый вице-премьер Украины Степан Кубив, министр инфраструктуры Владимир Омелян, мэр Львова Андрей Садовый, глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, иностранные инвесторы, предприниматели, дипломаты, представители международных фондов бизнес ассоциаций и банков.
В первый день участники обсудят экономические и географические преимущества Украины, которые способствуют формированию положительного имиджа страны и привлечению инвестиций, внедрение индустриальных парков, эффективное управление персоналом.
В течение второго дня Форум будет разделен на три отдельных дискуссионных направления: агропромышленное развитие, энергосбережение и трансграничное сотрудничество.
На Форуме будут представлены 9 тематических панелей, а также около 20-ти ведущих экспертов и специалистов государственного и частного сектора.