Президент відвідає XVI Міжнародний економічний форум у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошекнко відвідає XVI Міжнародний економічний форум у Львові. Про це УНН передає із посиланням на офіційний сайт Форуму.
Упродовж двох днів захід відвідає близько 1000 учасників, серед яких перший віце-прем’єр України Степан Кубів, міністр інфраструктури Володимир Омелян, мер Львова Андрій Садовий, голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун, іноземні інвестори, підприємці, дипломати, представники міжнародних фондів, бізнес асоціації та банків.
У перший день учасники обговорять економічні та географічні переваги України, які сприяють формуванню позитивного іміджу країни та залученню інвестицій, впровадження індустріальних парків, ефективне управління персоналом.
Протягом другого дня Форум буде поділений на три окремих дискусійних напрямки: агропромисловий розвиток, енергозбереження та транскордонну співпрацю.
На Форумі буде представлено 9 тематичних панелей, а також близько 20-ти провідних експертів та фахівців державного та приватного сектору.