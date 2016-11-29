Президент ветировал закон, обязывающий студентов-медиков проходить военную подготовку

На сайте парламента указано, что "предоставлены предложения Президента к закону". Таким образом Глава государства его ветировал исправив свои предложения к этому документу.

Законопроектом предлагалось установить обязательное прохождение студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Предполагалось, что порядок проведения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы будет определяться Кабинетом Министров по представлению Министерства обороны Украины, согласованным с центральным органом исполнительной власти в области образования и науки и центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.