Президент ветував закон, який зобов’язував студентів-медиків проходити військову підготовку

На сайті парламенту вказано, що "надано пропозиції Президента до закону". Таким чином Глава держави його ветував інправив свої пропозиції до цього документа.

Законопроектом пропонувалося встановити обов'язкове проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Передбачалося, що порядок проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби визначатиметься Кабінетом Міністрів за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.